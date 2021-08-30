Урочисті шкільні лінійки радять провести просто неба і не запрошувати на свято батьків

До старту нового навчального року залишається менше двох днів. Вже першого вересня школярі, студенти коледжів та вишів - знову сядуть за парти. В міністерстві охорони здоров'я вже дали рекомендації освітянам.

Урочисті шкільні лінійки радять провести просто неба і не запрошувати на свято батьків. А щоб уникнути натовпу, учнів - просять - розділити на вікові групи і проводити уроки в інтерактивній формі.

Щодо вакцинації проти Ковіду, то двома дозами вже щеплені 29% шкільних колективів. А це - 185 тисяч педагогів. Ще майже півтори сотні тисяч - отримали одну дозу.