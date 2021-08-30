Перше вересня: у МОЗ дали коронавірусні рекомендації школам [ Редактировать ]
До старту нового навчального року залишається менше двох днів. Вже першого вересня школярі, студенти коледжів та вишів - знову сядуть за парти. В міністерстві охорони здоров'я вже дали рекомендації освітянам.
Урочисті шкільні лінійки радять провести просто неба і не запрошувати на свято батьків. А щоб уникнути натовпу, учнів - просять - розділити на вікові групи і проводити уроки в інтерактивній формі.
Щодо вакцинації проти Ковіду, то двома дозами вже щеплені 29% шкільних колективів. А це - 185 тисяч педагогів. Ще майже півтори сотні тисяч - отримали одну дозу.
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