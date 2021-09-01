Немає ні на зарплати, ні на харчування пацієнтів. А от борги у шість з половиною мільйонів - є.

На Рівненщині психіатричній лікарні Острога катастрофічно бракує грошей. Нині заклад на межі закриття. Медперсонал масово скорочують, а хворих - виписують. Чому? Розкажуть наші кореспонденти.

Пані Ніна вже сімнадцять років як страждає на тяжку депресію. З хворобою ані вона сама, ані її рідні впоратися не можуть, тож час від часу "швидка" доправляє пенсіонерку до псих-лікарні.

Ніна, пацієнтка:

Я вже тута з 2004 року. Дуже болію. Часто сюди попадаю і мені важливе дуже лікування тута. Уколи, капають. Все.

Нині медзаклад переповнений. Тут перебуває понад три сотні пацієнтів. Зо два десятки з них - за рішенням суду. Це люди, які скоїли злочин, і їх відправили на примусове лікування, але за нього вже два роки не платять. Це, каже директор закладу, загнало лікарню у борги.

Вадим Бондарчук, директор КП "Острозька обласна психіатрична лікарня":

Нам необхідно по фонду заробітної плати 3,5 мільйона - нам дають два мільйона 90 тисяч. Тобто ми маємо уже дефіцит мільйон чотириста десять тисяч. Ми зверталися до депутатів, область. Зараз таких фінансів немає. На даний момент ми маємо проблему в 6,5 мільйонів гривень.

Не дали медикам і жодної копійки за те, що ті лікували психічнохворих з ковідом. Національна служба здоров'я України не підписала пакет, пояснює очільник медицини області.

Олег Вівсянник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації:

Ми очікували по наших розрахунках більший коефіцієнт і більшу ставку, і більше коштів з нового року НСЗУ з першого квітня, проте, на жаль, отримали ще меншу кількість коштів. Єдиний вихід - це оптимізація закладу, це скорочення ліжкового фонду та медичного персоналу.

У лікаря-психіатра Олександра Лазарчука у відділенні сорок підопічних. У всіх тяжкі психічні розлади.

Олександр Лазарчук, завідувач відділення КП "Острозька обласна психіатрична лікарня":

Якщо на цю кількість хворих є два санітари протягом зміни - це розкіш. Достатньо одного хворого збудженого небезпечного і вже два санітари тих будуть зайняті, бо один не дасть ради. Ми не можемо скорочувати.

Наталія Миронюк, головна медична сестра КП "Острозька обласна психіатрична лікарня":

В нас зараз лікарня на 330 ліжок, з першого жовтня буде на триста ліжок і далі, якщо будем скорочуватись плануємо на 250. Хворих 316. Хворих менше не стане. Будуть переповненні відділення і працівників буде набагато менше.

З дев'яти відділень лікарні до першого жовтня має лишитися лише п'ять. Вже тридцять працівників отримали повідомлення про скорочення. Тож тепер острозькі медики планують звернутися до столичних чиновників, щоб ті переглянули тарифи для фінансування психіатричних закладів і не позбавляли їх роботи, а пацієнтів лікування.