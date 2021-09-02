Вакцинация в Украине: сколько прививок сделали за сутки [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 1 сентября, в Украине сделали 119 022 прививки против коронавируса. Об этом сообщает пресс-службу МОЗ.
Всего в стране проведено более 9 млн прививок.
В частности, за сутки первую дозу вакцины получили 38 353 человека, полностью иммунизированы - 80 669 человек.
В течение суток в стране работали:
- 906 мобильных бригад,
- 2 827 пунктов прививки;
- 330 центров вакцинации.
Между тем, от начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу - 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 906 070 человек.
В общем количестве было проведено 9 358 193 прививки.
Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.
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