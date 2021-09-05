Десятки нових ковідних хворих - щодоби. Це - наше доволі швидке майбутнє. Принаймні такий коронавірусний прогноз для України малюють і науковці, й епідеміологи. Поки - цифри якщо неоптимістичні, то - не шокуючі. По дві тисячі заражених щодня.

Але чотири регіони - по показниках, вже наблизилися до виходу із зеленої зони: це - Київ, Луганська, Херсонська та Чернівецька області. Коли українцям чекати локдауну? І чим страшна Дельта? Моя колега Яна Танчак - про ковідне майбутнє і теперішнє.

Відпустки, розваги, свята. І про коронавірус українці вже почали потроху забувати.

Тому що не було хворих.

Але хвороба - не відступила. І знову набирає обертів.

Зараз наше відділення заповнено повністю.

Яна Танчак, кореспондентка:

Пандемія навчила нас, виходячи з дому, в жодному разі не забути дві речі - захисну маску і антисептик для рук. І вони ще доволі довго залишатимуться нашими постійними супутниками. Україна - на порозі чергового спалаху коронавірусу, а отже - й локдауну.

Під носом, на підборідді, на руці і ще кілька - у сумці та кишенях. Захисна маска вже півтора року - найголовніший аксесуар і світовий тренд.

Хожу, но дышать тоже хочу. Набридло? – конечно.

Мне маски не надоели - это единственное, что помогает; остальное - не помогает.

Кияни хоч трохи й нехтують правилами, але карантинних заходів здебільшого дотримуються. І виявляється, столиця - найдисциплінованіше місто в Україні!

Коли ми їдем до батьків у інші області і села, невеличкі міста, то там, мені здається, набагато розслаблена ситуація, ніж в Києві; там у багатьох місцях маски не використовують взагалі.

Одеса - одне з таких "розслаблених" місць. Тут всі на відпочинку - пляжі, кафе, ресторани. Навіть анекдот з'явився: як у Одесі впізнати киянина? - По масці! Бо цей аксесуар - тут велика рідкість.

Приходится в магазине надевать, на кассе, например.

Я только в транспорте ее ношу, это я только вышла с троллейбуса, а так стараюсь не носить.

Хоча Одеса та Київ - міста з найбільшим приростом нових хворих на добу. Останніми днями тут щодня виявляють двісті, а то й триста інфікованих. І хвороба здебільшого протікає важко.

Ось одна зі столичних лікарень. Інфекційне відділення - забите. Для ковідних пацієнтів уже облаштували додаткові місця в сусідньому корпусі.

Наталя Ралець, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4:

Всі люди, які знаходяться на лікуванні, всі киснево залежні. Треба визнати, що не всі пацієнти відповідають на ту терапію, яку ми знали ці півтора року, яку ми маємо в протоколах. Тобто захворювання має все-таки трохи інше обличчя.

Інше - бо "дельта" витісняє попередній штам коронавірусу. А новий різновид - аргесивніший, швидший і з геть інакшими симптомами.

Наталя Ралець, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4:

У частини хворих починається все гостро, у частини починається трошечки повільніше, більшість має високу лихоманку. Ми більше бачимо диспептичних розладів - проноси, блювота, тобто зі сторони шлунково-кишкового тракту, не тільки зі сторони дихальної системи, а й зі сторони інших органів.

Штам "дельта" зафіксований вже в усіх регіонах України. Насьогодні офіційно підтверджено близько дев’яти сотень випадків. Але насправді недужих - більше, бо в нас немає в лабораторіях змоги точно визначити "Дельту". І зразки доводиться відправляти за кордон.

Це Черкаси - ковідне відділення. Моєму колезі Станіславу Кухарчуку дозволили знімати в середині. Звісно, із максимальним захистом:

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Хвиля ковіду нова - а от засоби захисту, старі …! Для того, щоб зайти в "червону зону", нам треба вдягнутися якомога ретельніше…

І те, що він побачив у відділенні, демонструє - чергова ковідна хвиля - настала.

Олексій Єремєєв, лікар-анестезіолог тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:

Для цього є характерні симптоми, тобто люди поступають уже більш молодий контингент, і вже на третій-четвертий день розвивається пневмонія.

Відділення вже заповнене на третину, пацієнти - у важкому стані, персонал - бігає з палати в палату, щоб усім допомогти.

Олександр Полтавець, медичний директор тимчасового стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні:

Тенденція іде до більш тяжчих випадків панацея - вакцинація, але вакцинація не є гарантією, що не захворіє людина, але є гарантією того, що вона більш легше перенесе ковід.

Складна ситуація - на Буковині. Більшість пацієнтів інфіковані саме "Дельтою". Те, що коронавірус у регіоні знову набрав обертів - пов'язують із відпустками та весіллями. Хворим, які потрапляють до лікарень, необхідний кисень.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

У нас біля 90 хворих зараз в корпусі, більше третини - це важкі пацієнти, це пацієнти з дуже низькою сатурацією.

Реанімація переповнена і в інфекційній лікарні на Івано-Франківщині. На початку тижня тут взагалі не було місць для важких хворих.

Світлана Циганюк, в.о. завідувача реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

- А скільки в реанімації людей? - Одинадцять, а розрахована на десять ліжок.

Ще на початку літа в Україні почали скорочувати кількість ковідних відділень - нині їх трохи більше як дві з половиною сотні. Бо пацієнтів - бракувало, коронавірусна статистика - пішла на спад. Що буде зараз? У Мінохорони здоров'я запевняють: місць вистачить усім. Навіть закупили додаткові кисневі концентратори. Їх видаватимуть тим, хто хоче лікуватиметься вдома.

Оксана Кошелко, завідувачка відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Місць для госпіталізації вистачає і за необхідності, якщо буде в нас в країні песимистичний сценарій, може бути розгорнута додаткова кількість ліжок до 70 тисяч із залученням інших закладів.

А ці песимістичні сценарії - вже малюють епідеміологи. На середину осені прогнозують серйозний сплеск... І цифри - як торік. Бо "Дельта" - вражає молодих, тож школи й інститути стануть розсадниками хвороби. Щоб якось вберегтися , в Україні дозволили вакцинувати дітей від 12 років, але тільки препаратом "Файзер" і лише тих, хто входить до групи ризику чи їде за кордон.

Вадим Арістов, епідеміолог:

Крім того, ми ж будемо входити в сезон, коли всі знову знаходяться при поганій вентиляції в цих приміщеннях - а так як відсоток вакцинації невеликий,крім того знову-таки пробивні інфекції відбуваються, і вакцинація пробивається цим варіантом "Дельта" і минулі інфекції стають все більш частішими.

Науковці змоделювали ситуацію, яка можлива в Україні.

Ігор Бровченко, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних систем НАН України:

Зараз приблизно в нас є такі темпи: три з половиною тижні воно подвоюється, зараз приблизно півтори тисячі вдень фіксується, якщо усереднити за тиждень. Це означає, що на кінець вересня ми будемо мати приблизно три тисячі, а на середину жовтня ми будемо мати приблизно шість тисяч на день і в принципі воно виглядає так, поки що ми вийдемо на ті ж самі 10-12 тисяч на кінець жовтня, як було минулого року.

Але "Дельта" може всі ці прогнози звести нанівець, бо штам - непередбачуваний. І вже кілька останніх днів в Україні кількість нових хворих - понад дві з половиною тисячі. А це лише початок вересня. Хоча такий сплеск може бути результатом масових гулянь на День Незалежності.