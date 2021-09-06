Брюссель засуджує заколот у Гвінеї: вимагає звільнити президента [ Редактировать ]
Євросоюз вимагає звільнити з-під варти президента Гвінеї. Брюссель засуджує заколот у цій африканській країні. Напередодні військові оголосили про арешт президента і розпуск парламенту й уряду. Заяву оприлюднили на державному телебаченні.
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Брюссель засуджує заколот у цій африканській країні. Напередодні військові оголосили про арешт президента і розпуск парламенту й уряду.
Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції, в столиці Конакрі, було чутно стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому, вулиці столиці патрулюють солдати.
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