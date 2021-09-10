"Північний Потік-2" споруджений. Газпром відзвітував про завершення будівництва газогону в обхід України. Протяжність труби з Росії в Німеччину - понад 1200 кілометрів.

Американські санкції, опір окремих країн та судові позови на рік відтермінували введення газогону в експлуатацію. Тепер, за даними деяких світових ЗМІ, запуск планують на жовтень. Щоправда, для повноцінної роботи другий "Потік" повинен отримати дозвіл від німецького регулятора, рішення якого має затвердити Єврокомісія. Але і це ще не все.

Газогін повинен пройти технічну сертифікацію незалежних експертів. Тобто вся процедура може затягнутися щонайменше на півроку.