Другий транш допомоги від світового банку в розмірі 350 мільйонів доларів надійде в Україну за умови успішної реалізації земельної реформи. Про це повідомила віце-президент Світового Банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде. Вона зазначила, що така умова - це слушна нагода дати поштовх майбутньому економічному зростанню України. Нагадаємо, перший транш розміром 350 мільйонів доларів від Світового банку Україна отримала в липні. Економічний огляд - далі у випуску представить Кирило Воронко.

"Дія" попереджатиме про кредитних шахраїв. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що додаток інформуватиме користувача про перевірку його кредитної історії. Тобто, якщо хтось намагається взяти на ваше ім'я кредит, вам надходить відповідне повідомлення. Також користувач "Дії" знатиме, в якому банку та для яких цілей беруть позику. За словами міністра цифрової трансформації, ця "антишахрайська" послуга буде доступною в додатку за декілька тижнів.

53 мільйони записів про особисті дані українців злили в мережу. Про це повідомили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Невідомі незаконно розмістили в інтернеті прізвища, імена, по батькові, дати народження, номери телефонів, населені пункти, вулиці, номери будинків і квартир жителів України. Офіс омбудсмена направив лист до поліції щодо відкриття кримінального провадження.

Майже півтора мільярда гривень втратили в Укрзалізниці за перші пів року. Про це свідчить звіт держпідприємства. Приміром, станом на липень Укрзалізниця має приблизно на 40 мільярдів гривень непогашених кредитів перед банками. Усе через зменшення планових вантажних та пасажирських перевезень, - пояснили транспортники. Минулий рік Укрзалізниця закінчила зі збитками в одинадцять з половиною мільярдів гривень.

Ціни на квартири в Україні можуть підскочити ще на 5-10%. Такі прогнози дають експерти з нерухомості. Зумовлено це європейськими нормами будівництва, до яких прагне Україна. Насамперед це стосується якості будматеріалів. Тож ціна витрат забудовників збільшиться. Згідно з даними Держстату, на майже 15 відсотків зросли ціни на будівельно-монтажні роботи проти минулого року. А житло в квітні-червні цього року подорожчало на 14% відсотків порівняно з тим же минулим роком.