Польсько-білоруський кордон: польські прикордонники виявили тіла трьох загиблих [ Редактировать ]
Польські прикордонники виявили тіла трьох загиблих на кордоні з Білоруссю. Обставини їхньої смерті встановлює прокуратура Польщі.
У Слідчому комітеті Білорусі повідомляють лише про одну жертву - це 39-річна громадянка Іраку. Поряд із нею перебували троє дітей, а також чоловік і жінка літнього віку. З ними спілкуються слідчі обох країн. Раніше Польща і Литва закликали ЄС переглянути міграційну політику. Уряди обох країн вважають: заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з потоком нелегалів із території Білорусі.
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