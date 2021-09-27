На Закарпатті викрили масштабну плантацію конопель [ Редактировать ]
Масштабну плантацію конопель викрили на Закарпатті. Наркотичне поле на 300 квадратних метрів облаштували між селищаи Кольчино та Чинадієво.
Коноплі сягали двох метрів заввишки. Утім, плантацію важко було помітити через віддаленість від населених пунктів. А охороняли її двоє жителів Чинадієвого. Зловмисники жили в наметі прямо посеред конопель.
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