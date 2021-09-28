В одной из провинций разлилось водохранилище/ фото: Washington Post

На территории Таиланда произошли масштабные наводнения, вследствие которых северная часть страны оказалась, фактически, под водой. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В настоящее время страну "атаковали" муссонные дожди, которые способны усугубить масштабы наводнения, которое уже сейчас сильно повлияло на треть Таиланда.

Отмечается, что в провинции Накхонратчасима произошло настолько сильное стихийное бедствие, что привело к разливу водохранилища и люди были вынуждены передвигаться по улице по колено в воде, в результате чего были затоплены первые этажи домов. Известно, что премьер-министр страны встретился с пострадавшими от стихии людьми и раздал помощь.

Читайте также, на юге Испании из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также затопило улицы и дома, на подтопленных автомобильных дорогах были заблокированы десятки транспортных средств.

Кроме того, Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение, нарушено движение по крупным дорогам и магистралям. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека.

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