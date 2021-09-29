В Киеве умер единственный сын Сергея Параджанова (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве умер единственный сын легендарного режиссера Сергея Параджанова. Сурену Параджанову было 62 года. О его смерти сообщил в Facebook Музей Параджанова.
Сурен Параджанов родился в 1958 году в Киеве.
В детстве Сурене снялся в эпизодической роли в самом знаменитом фильме своего отца "Тени забытых предков" (1964 год).
Сурен Параджанов (внизу слева, окошко справа) в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков", 1964.
Параджанов-младший выучился на архитектора, всю жизнь прожил в Киеве. В 1992 году Сурен Параджанов снялся в документальном фильме о своем отце "Параджанов: последняя весна".
Грузинский армянин - художник, сценарист, кинорежиссер - Сергей Параджанов снял один из самых известных украинских фильмов. "Тени забытых предков" входят в мировое наследие кинематографа. Именно благодаря этой картине имя Параджанова получило всемирную известность.
Он не боялся открыто высказывать свое мнение. Боролся за права украинских деятелей культуры. По сфабрикованным делам сидел в колонии строгого режима. В 1974 году ин писал сыну из тюрьмы:
Сурен-чик! За все время моего общения с тобой я не успел сказать тебе, что очень люблю тебя. Сколько счастья, что ты выздоровел и вернулся к учебе и жизни.
Дорогой сын! В моей жизни произошло крушение. К нему ты не имеешь никакого отношения, потому ты должен реагировать на это как мужчина. Прошу тебя не вникать в подробности, проявить характер и знать, что время все поставит на свои места. Мне шесть месяцев очень трудно без тебя и свободы, но тяжелее было, когда ты болел. Я, еще немного, и не выдержал бы твоего больничного мучения. Ты выдержал свои первые мужские испытания. Береги - себя...
Ты знаешь, Суренчик, что все, что у меня есть, если ты запомнил, в Тбилиси и тут, - это все твое. Можешь распоряжаться этим, как ты захочешь. Стань выше всего и не вступай ни с кем в лишние разговоры (и не читай пасквили)...
Береги себя! Очень береги! Мельчайшее преступление – и детей изолируют. Я свидетель удивительных трагедий. Приеду в лагерь и напишу тебе адрес. Если будет близко, то приедешь ко мне. Если судьба, то мы уедем с тобой в Армению! (Заехав сперва в Ленинград). Дорогой мой сын и друг. Не толстей!
Сергей Параджанов мечтал снять фильм о Киеве, о душе города и его человечности, но сценарий "Киевских фресок" забраковали за якобы присутствующий там "формализм".
"Подробности" писали, что группа KAZKA выпустила загадочный клип в память о Параджанове.
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