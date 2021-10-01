США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів у РФ Джон Салліван. І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку.

Нагадаю, напередодні ціна газу в Європі встановила новий рекорд - тисячу 100 доларів за тисячу кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік-2".