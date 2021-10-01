Известная певица Светлана Лобода удивила своих поклонников, выпустив чувственный лирический трек. Так, песня "Americano" стала доступна на всех площадках уже в пятницу, 1 октября.

"Это лучшее, что происходило со мной... Этой осенью", - написала в своем Instagram звезда.

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В песни Лобода поет о неразделенной любви и тяжелом расставании с любимым человеком.

Стоит отметить, что поклонники уже оценили новую песню Светланы и "засыпали" певицу восторженными комментариями.

"С первых секунд мурашки!", "Очень красиво, Светочка", "Вы как будто проживаете эти моменты снова и снова! Восхитительно!", "Тема моей жизни", "Очень жизненная песня", "Света, это прекрасная песня", - написали фанаты Лободы.

Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.

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