Лобода "распахнула" душу в новой лирической песне [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода удивила своих поклонников, выпустив чувственный лирический трек. Так, песня "Americano" стала доступна на всех площадках уже в пятницу, 1 октября.
"Это лучшее, что происходило со мной... Этой осенью", - написала в своем Instagram звезда.
В песни Лобода поет о неразделенной любви и тяжелом расставании с любимым человеком.
Стоит отметить, что поклонники уже оценили новую песню Светланы и "засыпали" певицу восторженными комментариями.
"С первых секунд мурашки!", "Очень красиво, Светочка", "Вы как будто проживаете эти моменты снова и снова! Восхитительно!", "Тема моей жизни", "Очень жизненная песня", "Света, это прекрасная песня", - написали фанаты Лободы.
Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.
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