В Закарпатской области на горе "Острая", которая находится в Мукачевском районе, перевернулся автомобиль с людьми в салоне. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время падения внедорожник перевернулся на крышу и превратился в груду покореженного металла. В результате инцидента пострадали двое мужчин 1966 и 1983 годов рождения.

Мужчины 1983 и 1966 рождения катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего джип катился с горы около 150 м.

Отмечается, что для помощи пострадавшим были задействованы горно-спасательные отряды. Во время падения одного из пострадавших выбросило с салона авто, а другого зажало металлом, у него подозревается перелом позвоночника. В настоящее время пострадавших перевезли в Воловецкую центральную районную больницу.

Читайте также, в Козине Киевской области в результате аварии с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota погибли два человека. В результате столкновения грузовик практически перегородил дорогу, поэтому движение затруднено в обоих направлениях.

Кроме того, в Николаевской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, еще 7 человек пострадали, ДТП произошло вечером на автодороге Снигиревка-Калиновка перед с. Широкое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.