Ковідні відділення українських лікарень переповнені хворими [ Редактировать ]
У лікарні напередодні потрапили рекордні майже п'ять тисяч українців. У багатьох містах ковідні відділення - переповнені. Докладніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти.
Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами.
Зоряна Романишин, лікар терапевт ковідного відділення:
Зараз вам зробимо укол, зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі, в більшості лежачі, киснезалежні. Важко працювати.
Арсен, пацієнт:
Я в реанімації вже десять днів стан поліпшується, але помалу. Прошу вас вакцинуватися люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти, не балуйтесь.
Нині в цьому ковідному відділенні - 300 пацієнтів.
Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як-от, у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу тут на кисні вже дев'ятий день. Обоє - не вакциновані.
Марія, дружина пацієнта:
Ми виписалися з травматології, приїхали додому і він почав задихатися. Викликати скору. Привезли. Його зразу підключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч. Що санітарочки, що медсестри.
Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну - на ногах.
Підходимо дуже часто - разів десять на добу, то, напевно, точно, до кожного хворого.
До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла. Хоча ця хвиля - значно важча.
Тетяна, медсестра:
Захворювання зараз набагато важче протікає, більша смертність, хворі набагато важчі, лежачих дуже багато.
Майже півтисячі хворих нині й у Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій - тут вирішили збільшити кількість ліжко-місць - до тисячі.
Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова:
З тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного. За добу поступило вісім пацієнтів у вкрай тяжкому стані на штучній вентиляції легень. Назагал зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень.
Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше ніж третина. У столиці - половина.
Кожен день приймаємо близько 50-60 скорих.
В Олександрівській лікарні запевняють - хвороба помолодшала.
Віктор Авранчук, лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні:
Часто вже молоді люди хворіють, до 40. І вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше.
Майже всі ушпиталені тяжкі хворі - не робили щеплення. Тож медики укотре закликають вакцинуватися.
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