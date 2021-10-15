Бігом, підтягуванням та присіданням випробовували себе силовики Рівненщини. Вони виконували так званий "тест Мерфі". Свою витривалість продемонстрували 60 учасників із поліції, служби порятунку, нацгвардії, прикордонної служби, Збройних сил та СБУ. Як це було і заради чого всі ці випробування - розкажуть мої колеги.

Майдан Незалежності в Рівному. Тут від самого ранку зібралося майже 60 чоловіків. Поліцейські, рятувальники, військові, нацгвардійці, прикордонники та спецпризначенці - всі вони прийшли складати всесвітньо відомий "тест Мерфі". Це випробування започаткував американський військовий Майкл Мерфі. Ці завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну.

Сергій Мерчук, начальник управління патрульної поліції в Рівненській області:

Тест полягає в тому, що ми будем бігти кілометр шістсот, потім сто разів підтягуватись, двісті відтискатися і триста присідати й знову кілометр шістсот, повертатися назад.

Сил учасникам додає підтримка близьких.

Тетяна, жителька Рівного:

Щоб підтримати бойовий дух сина. Він служить в армії вже 12 рік.

Налаштовані гарно. Настрій чудовий взагалі. Будем старатися викластись на повну.

Перший етап починається із забігу.

Дистанція - одна миля. Це кілометр і шістсот метрів. Центральними вулицями Рівного до міського парку. Потім - силові випробування. Присідання, підтягування та відтискання.

Іван Рудик, рятувальник ГУ ДСНС України в Рівненській області:

Сили потихеньку вже починають покидати, але ми не здаємося. Це відбувається сетами 20 сетів по п'ять підтягувань, десять відтискань від підлоги й 15 присідань. І це все повторюється двадцять разів.

Андрій - єдиний учасник, який ускладнив собі випробування - одягнув бронежилет. А це додаткових вісім кілограмів. За плечима ветерана кілька ротацій на східному фронті.

Андрій Кожух, військовослужбовець Збройних сил України:

Все на емоціях. Багато сили додають емоції - адреналін викидається в кров.

Далі без жодних зупинок - знову біг. Фінішують учасники в центрі міста.

Перший учасник прибіг за часом 24,58.

Найкращий результат у Дмитра.

Дмитро Матеюк, інструктор з особистої безпеки ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Роки тренувань. Все життя присвятив спорту. Через біль, сльози й піт пройшов це випробування.

З повним комплексом вправ упоралися всі. Вклалися в майже сорок хвилин.

- Скажіть ваші відчуття? - Класні. - Що найважче давалося? - Все. (сміється). Бігти найважче було.

Показати те, що хлопці дійсно готові зустрічати ворога в нашій країні й земля в нього буде під ногами горіти.

Рівненські силовики випробування - пройшли гідно. Більшість із них уже воювала на сході. Для кожного "тест Мерфі" - це перевірка власної готовності будь-якої миті стати на захист України.