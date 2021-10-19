Во вторник, 19 октября, вице-премьер - глава Минстратегпрома Олег Уруский заявил о том, что Украина и Канада в конце года начинают строительство космодрома в канадской провинции Новая Скотия для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители "Циклон 4М". Об этом сообщается в Facebook.

Он обсудил реализацию этого проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье. Также в проекте принимает участие Конструкторское бюро Южное им.Янгеля и Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.Макарова.

Уже имеются предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем Циклон-4М, первый запуск планируется на конец 2023 года. Минстратегпром готов оказывать содействие предприятиям космической отрасли Украины в реализации этого проекта.

Реализация отдельных аспектов украинской-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в Верховной Раде. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тыс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени ракеты-носителя.

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