В Instagram появилась новая функция. Эта функция позволяет отметить в качестве автора публикации еще одного человека. Об этом сообщает компания в Twitter.

Новая функция получила название Collabs. Так, теперь в шапке публикации будут размещаться названия обоих аккаунтов и пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов. У "совместных" материалов будут общие комментарии и "счетчик лайков", добавляет портал The Verge. Нововведение распространится и на формат коротких видео.

В четверг пользователям Instagram станет доступна возможность загружать фотографии и видео продолжительностью менее одной минуты через браузер на компьютере. Ранее это можно было сделать только с помощью приложения.

Также должна появиться специальная функция для сбора пожертвований для некоммерческих организаций, указывает TechCrunch. Также в четверг в Reels планируется добавить несколько новых эффектов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.

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