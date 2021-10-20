На острові Іодзіма з морського дна піднялися кораблі-привиди [ Редактировать ]
Імпровізований історичний музей утворився через виверження іншого японського вулкана. На острові Іодзіма - з морського дна піднялися кораблі-привиди. Судна, потоплені в часи Другової світової, а точніше їхні іржаві каркаси, встеляють узбережжя.
Вулкан Сурібаті прокинувся кілька днів тому. І старезні кораблі викинуло на суходіл підземними поштовхами. Наприкінці Другої світової - у битві за Іодзіму - американці затопили 24 японських судна.
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Кілька днів тому там прокинувся вулкан Сурібаті. Через підземні поштовхи старезні кораблі викинуло на суходіл. Наприкінці Другої світової американці - саме у битві за острів Іодзіма - потопили 24 японських судна.
Стовп попелу й диму здійнявся на понад три з половиною тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.
Землетрясение на Иводзиме подняло со дна затонувшие японские корабли времен Второй мировой войны
Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров
Потоки розпеченої лави за місяць спустошили 800 гектарів родючих земель та знищили понад дві тисячі житлових будинків. Майже шість тисяч людей - евакуйовані.