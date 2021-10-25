В понедельник, 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.

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