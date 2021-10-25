Украину пригласили на заседание комитета совета НАТО [ Редактировать ]
Украина впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября.
Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов. Украину раньше приглашали к участию в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно членов НАТО.
На заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.
Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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