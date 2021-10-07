Объединение усилий в Черноморском регионе: Украина ведет переговоры с НАТО [ Редактировать ]
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В четверг, 7 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о тесном сотрудничестве Украины и Турции в вопросе безопасности. Украинская сторона готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги для укрепления партнерства в вопросе черноморской безопасности.
Об этом стало известно на совместном с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу брифинге.
По его словам, пока Украина не является членом ЕС и НАТО, она начала политику создания малых альянсов.
Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО.
Он сообщил, что это была тема обсуждений двух министров.
Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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