В четверг, 7 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о тесном сотрудничестве Украины и Турции в вопросе безопасности. Украинская сторона готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги для укрепления партнерства в вопросе черноморской безопасности.

Об этом стало известно на совместном с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу брифинге.

По его словам, пока Украина не является членом ЕС и НАТО, она начала политику создания малых альянсов.

Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО.

Он сообщил, что это была тема обсуждений двух министров.

Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.

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