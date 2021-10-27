Ученые рассказали, безопасны ли вакцины Pfizer и Moderna для аллергиков [ Редактировать ]
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Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне. Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Об этом сообщает JAMA Network Open.
Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:
- другую вакцину,
- инъекционный препарат,
- другой аллерген.
Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин.
Отслежены показатели 52 998 человек:
- Средний возраст 42 года;
- 72% женщины,
- из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска.
- 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.
Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялась в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).
При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.
МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии.
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