В Украине сократилась "желтая" зона [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса. В этой зоне остались только две области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Красная" зона
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ривненская,
- Николаевская.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская (с 30 октября "красная"),
- Ивано-Франковская (с 30 октября "красная"),
- Киевская (с 30 октября "красная"),
- Луганская (с 30 октября "красная"),
- Львовская(с 30 октября "красная"),
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая (с 30 октября "красная"),
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская (с 30 октября "красная"),
- Полтавская,
- Винницкая.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится две области:
- Кировоградская,
- Закарпатская.
Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
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