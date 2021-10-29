В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса. В этой зоне остались только две области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ривненская,

Николаевская.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

Киев,

Волынская область,

Житомирская (с 30 октября "красная"),

Ивано-Франковская (с 30 октября "красная"),

Киевская (с 30 октября "красная"),

Луганская (с 30 октября "красная"),

Львовская(с 30 октября "красная"),

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая (с 30 октября "красная"),

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская (с 30 октября "красная"),

Полтавская,

Винницкая.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится две области:

Кировоградская,

Закарпатская.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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