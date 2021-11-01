В Австралії дали зрозуміти - про своє рішення не шкодують

Між Парижем і Канберрою - знову скандал. Французький президент звинуватив прем'єра Австралії у брехні - через скасований контракт на будівництво субмарин. Більше про міжнародне протистояння, яке не вщухає вже другий місяць - Олена Абрамович.

Ця історія тягнеться із середини вересня - коли Австралія розірвала контракт на будівництво субмарин із Францією і натомість підписала новий - зі США. У Парижі тоді це назвали "ножем у спину". Опісля було чимало роз'яснень від усіх сторін. Та, вочевидь, з'ясували не все. Бо французький президент у неділю в кулуарах саміту G20 у Римі звинуватив австралійського прем'єра в брехні.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Коли є взаємоповага, треба бути чесним і поводитися відповідно до цієї фундаментальної цінності. - Думаєте, він вам збрехав? - Я не думаю - я це знаю.

Австралійський прем'єр Скот Моррісон заперечив такий закид. Запевнив - Франція знала, що Австралія розглядала інші варіанти. Його заступник, тим часом прокоментував ситуацію не без роздратування.

Барнабі Джойс, віцепрем'єр-міністр Австралії:

Ми не вкрали острів. Не спаплюжили Ейфелеву вежу. Це був контракт. А контракти мають умови. Одна з цих умов і пропозицій полягає в тому, що з контракту можна вийти. І ми вийшли.

В Австралії чітко дали зрозуміти - про своє рішення не шкодують. Не попрохав вибачення й американський президент. У п'ятницю на полях саміту в Римі він мав першу зустріч із Макроном віч-на-віч після скандалу. Байден лише зазначив, що жалкує про, цитую - "незґрабну підготовку нової угоди".

Джо Байден, президент США:

У мене склалося враження, буцімто Франція була давно поінформована, що угода не відбудеться. Я чесно (от перед Богом) не знав, що це не так.

Контракт із Францією на будівництво 12 підводних човнів Австралія підписала ще п'ять років тому. За цей час вартість замовлення зросла вдвічі. Виникли питання щодо кібербезпеки субмарин тощо. Австралія повідомляла про свої занепокоєння, але розірвання договору в Парижі аж ніяк не очікували.