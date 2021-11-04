Без ковід-сертифіката - зачинені двері до будь-якої державної структури. Таке правило діятиме від суботи в Греції. Низка інших країн ЄС теж посилили обмеження на тлі загострення епідемії. Більше подробиць - в Олени Абрамович.

Свобода тривала недовго. У Нідерландах чи не всі коронавірусні обмеження, окрім масок у транспорті, скасували наприкінці вересня. Не минуло й двох місяців, як рівень захворюваності стрімко підскочив. Влада країни вирішила - час повертатися до відповідальнішої поведінки.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Починаючи із суботи 6 листопада маски стануть знову обов'язковими не лише в громадському транспорті, а й на вокзалах і зупинках. А також у всіх загальнодоступних приміщеннях, як от урядові будівлі, магазини, бібліотеки та лікарні.

Оголосили і штрафи - 95 євро за відсутність маски. Стосується це й контактних професій - скажімо, у перукарні в масці мають бути і клієнт, і майстер. Інакше - на гроші покарають обох. Від суботи в країні, де вакциновано 84% населення, ковід-сертифікат вимагатимуть у громадських місцях - музеях, барах і на терасах.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Ця перепустка має містити доказ того, що ви повністю вакциновані або раніше хворіли на коронавірус чи отримали негативний результат не більше ніж 24 години тому.

Далі пішов грецький уряд. Там вирішили, що без сертифіката не пускатимуть не тільки в бари чи музеї, а й у банки, державні структури та непродуктові магазини. Поліція посилить перевірки, штрафи для бізнесу підняли до 5 тисяч євро й вище.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:

Тепер, коли протиковідні препарати доступні, ми не припинятимемо економічної та соціальної діяльності. Проте ті, хто ще не захистився за допомогою вакцини, повинні будуть проходити суворіший моніторинг із частішим тестуванням, щоб захистити себе та довколишніх.

Дедалі більше країн розмірковують про запровадження сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні. Наступними можуть стати Молдова і Німеччина. Канцлерка Ангела Меркель уже попередила про суворі обмеження для нещеплених. А ряд німецьких компаній почали планувати, як розділити в офісах вакцинованих і невакцинованих працівників.