В четверг, 4 ноября, парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве с независимой корпоративной структурой управления.

Целью деятельности Фонда является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров), осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции путем гарантирования исполнения обязательств таких субъектов предпринимательства по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования сельского хозяйства в Украине.

Во избежание возможного нецелевого использования средств и/или злоупотребления при определении направлений их использования законопроект дополнен следующими критериями:

Фонд предоставляет гарантии в объеме до 50 процентов непогашенной суммы основного долга;

Фонд предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет;

объем предоставленных непокрытых гарантий не может превышать более чем в четыре раза размер регулятивного капитала Фонда, порядок определения которого устанавливается органом, осуществляющим государственное регулирование рынков финансовых услуг.

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