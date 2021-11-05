Білоруські прикордонники патрулюють з ножицями для металу Польські рубежі [ Редактировать ]
Відмежуватися від Білорусі планує й Польща. У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть п'ятиметрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа, у такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС.
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Залізний паркан на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки три з половиною метри протягнеться на півтисячі кілометрів і буде оснащена колючим дротом.
Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців.
Про те, що цих "туристів зі сходу" білоруська влада спрямовує до кордонів ЄС - неодноразово заявляли країни Балтії та Польща. В останній - через навалу нелегалів - запровадили надзвичайний режим.
За законами ЄС, не можна висилати людей, які звернулися по міжнародний захист. Поправки до польського законодавства набули чинності минулого тижня.
Минулого тижня дипломати ЄС внесли "незаконний перетин європейських кордонів" до переліку порушень, за які можна карати.