Відмежуватися від Білорусі планує й Польща. У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть п'ятиметрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа, у такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС.