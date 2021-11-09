Сотрудники Чернобыльского заповедника натолкнулись на остатки обеда бурого медведя. На этот раз найти остатки еды зверя помогли крики воронов, которые доклевывали оленя.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook.

Судя по тому, что у оленя переломлен хребет, медведь был большого размера и довольно сильным. Ширина его следа - 16 см.

Кроме оленины, косолапый хищник лакомился и яблоками. Как раз неподалеку от места трапезы растет деревце с плодами.

Отметим, что наиболее типичными местами жизни бурого медведя являются глухие леса с буреломом, перемежающиеся с болотами, полянами, водоемами.

Под лесным пологом бурый медведь находит убежище, открытые участки служат ему местами поиска пищи. Большое значение для питания медведей имеют поля овса.

Как ранее сообщали, принц Лихтенштейна убил на охоте самого крупного медведя, водившегося на территории Евросоюза. Аристократ получил от румынских властей разрешение на отстрел медведицы, нападавшей на фермерские хозяйства в рансильвании на северо-западе Румынии.

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