Женский чемпионат мира по боксу в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает Международная ассоциация бокса (AIBA).

Президент AIBA Умар Кремлев отметил, что здоровье участников соревнований стоит у организации на первом месте.

Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать.

Чемпионат мира по боксу среди женщин должен был пройти в турецком Стамбуле с 6 по 19 декабря 2021 года.

Напомним, что на мужском чемпионате мира по любительскому боксу, который закончился в Белграде (Сербия), золотую медаль в весовой категории до 71 кг завоевал 19-летний боксер из Белгород-Днестровского Юрий Захареев.