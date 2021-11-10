Чемпионат мира по боксу среди женщин перенесли на год [ Редактировать ]
Источник: AIBA
Женский чемпионат мира по боксу в Стамбуле перенесен на март 2022 года из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает Международная ассоциация бокса (AIBA).
Президент AIBA Умар Кремлев отметил, что здоровье участников соревнований стоит у организации на первом месте.
Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем рисковать.
Чемпионат мира по боксу среди женщин должен был пройти в турецком Стамбуле с 6 по 19 декабря 2021 года.
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