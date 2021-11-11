Во Франции началась 5 волна коронавируса [ Редактировать ]
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Во Франции стартовала пятая волна коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран. Об этом сообщает Le Figaro.
По его словам, возобновление эпидемии во Франции явно напоминает начало пятой волны.
Большая разница в том, что, поскольку мы массово вакцинированы (...), мы можем преодолеть эту волну.
Веран также отметил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.
Решения не будет до конца года или начала 2022 года.
Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет,
Исследования покажут нам, снижается ли уровень защиты, обеспечиваемый вакциной, когда человек моложе или нет. Если мы увидим, что это так, мы предложим ревакцинацию.
Согласно отчету общественного здравоохранения Франции, эпидемия продолжает усиливаться во стране, где за последние 24 часа зафиксировано 11 883 новых случая коронавируса, умерли от него 33 человека. В настоящее время госпитализировано 6 906 пациентов, 1154 пациента проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.
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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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