Государственное агентство по вопросам кино в 2015 году запретило показывать в кинотеатрах фильм российско-украинского производства "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства.

Так, Госкино не выдавало прокатное удостоверение этому фильму, впервые вышедшему на экраны в 2012 году, ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года.

Тогда же один российский актер и комик Юрий Гальцев, сыгравший в этой ленте эпизодическую роль, был включен министерством культуры в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины — на основании этого показ "Ржевского против Наполеона" был запрещен на территории страны, сообщило агентство.



Ранее Юрий Гальцев заявлял, что ему "ни тепло ни холодно" от запрета фильмов с его участием в Украине. Также известно, что комик незаконно посещал оккупированный Россией Крымский полуостров.

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Владимир Зеленский не только сыграл роль Наполеона в этом фильме, но и спродюсировал его совместно с действующим советником главы государства Сергеем Шефиром, а также Борисом Шефиром и Андреем Яковлевым, которые работали с президентом в "Студии Квартал 95".

Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

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