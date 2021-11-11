Папа с сыном жили и пили в доме у 86-летней бабушки Источник: Национальная полиция Украины

В Одесской области внук до смерти избил свою бабушку, которая мешала ему выпивать с отцом. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

86-летняя жительница одного из сел Балтской ОТГ уже длительное время была прикована к постели. О ее смерти в полицию сообщила местная фельдшер.

На теле старушки она обнаружила синяки, которые появились в результате избиения. По выводам судмедэксперта, старушка скончалась от болевого шока в результате ударов.

Полицейские допросили проживавших вместе с пенсионеркой ее сына и внука. Сначала мужчины отрицали свою причастность к смерти родственницы, однако на допросах сознались.

35-летний внук усопшей рассказал, что напившись водки, избил бабушку за то, что она постоянно "пилила" его с отцом за пьянство.

Внука-убийцу поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что похожая трагедия в октябре произошла в Винницкой области. Там 16-летняя школьница-отличница зарезала мать, которая не пускала ее гулять, и скинула ее тело в колодец.