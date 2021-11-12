Системи охорони здоров'я Румунії та Болгарії близькі до критичної точки. У Румунії середній денний рівень смертності у понад 30 разів вищий, ніж у Португалії, Франції чи Іспанії. На думку експертів, такі високі показники - це наслідок повільної кампанії з вакцинації. Лише 35 відсотків жителів Румунії отримали дві ін'єкції, а у Болгарії - менше ніж 23 відсотки. Для порівняння, у країнах ЄС середній показник вакцинації становить 65,2 відсотка.