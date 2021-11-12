Черкащина перейшла в "червону" зону карантину [ Редактировать ]
Відсьогодні Черкащина - в "червоній" зоні карантину. Напередодні в центрах вакцинації були чималі черги. Як обласний центр готується до посилених обмежень - бачив Станіслав Кухарчук.
Ось так зі скандалами та в кількагодинних чергах черкасці проводять останній день перед "локдауном". Влад прийшов зробити другу ін'єкцію і чергою був приголомшений.
Вадим, житель Черкас:
Черги ? Ну, як бачите! Це велика черга, минулий раз я вакцинувався без черги.
До таких дій людей здебільшого підштовхнули майбутні обмеження, каже пані Людмила. Щеплення б не робила, але на роботі змусили. До центру імунізації жінка прийшла навіть без маски.
Людмила Мовчанюк, жителька Черкас:
Тобто, ви не вірите, що коронавірус існує ? - Ну не в такой мере, как его роздули. Это, как обычный штамм гриппа.
Щоб зробити щеплення, люди готові чекати годинами. Та багатьох цікавить не так сама вакцина, як - папірець.
А мені дадуть оце, що я зробила це? - Поки що ні! - А коли? - Днів п'ять.
Пані Алла реєструє охочих імунізуватися "Пфайзером", медсестра поруч – "КоронаВаком". Якщо перед вихідними медики могли хоч трохи перепочити, то тепер їм і голови ніколи підвести - тут справжній конвеєр.
Алла Пастушенко, медична сестра центру вакцинації:
Вчора - 516 ! - А сьогодні ще більше? - Ну зараз побачимо, це ж тільки день почався… - Скажіть будь-ласка , яка у вас вакцина?
Загалом по області працює більш як сто центрів вакцинації, і майже всюди - черги, констатують в обласній адміністрації. Та до різкого напливу пацієнтів тут були готові.
Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації:
В разі, якщо буде ще збільшуватись, ми будемо додавати додаткові бригади у центри вакцинації у ці дні, якщо будуть великі черги. Щоб зменшити черги, ми залучаємо волонтерів у центри вакцинації - це студенти.
На сьогодні дві дози вакцини на Черкащині отримали майже сорок відсотків дорослого населення, першу ж - лише 28 відсотків. Та найбільший ажіотаж у центрах очікують у вихідні.
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Черкаська область уже від завтра перейде до "червоної" зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі.
За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі.
В пятницу, 12 ноября, Черкасская область перешла в "красную" зону карантина
Информацией поделился глава ОГА Александр Скичко
Волинь відсьогодні увійшла в жорсткий локдаун. В області - "червоний" рівень епіднебезпеки. Тож тепер і тут люди житимуть в умовах суворих обмежень. Але це не стосуватиметься тих волинян, які встигли щепитися.