В Киеве мост Патона обваливается во время оживленного движения (видео) [ Редактировать ]
В столице Украины, Киеве, посреди белого дня и оживленного движения на мосту Патона стали обваливаются куски конструкций. Видео плачевного состояния моста, снятое вебкамерой, публикуют киевские телеграм-каналы.
На видео видно, что машины при этом продолжают движение.
На заснятых кадрах несколько кусков, вероятно, бетона, отпадают от моста вместе с пылью и крошкой и падают в Днепр. Судя по брызгам, отколовшиеся куски моста достаточно внушительных размеров.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу.
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