В столице Украины, Киеве, посреди белого дня и оживленного движения на мосту Патона стали обваливаются куски конструкций. Видео плачевного состояния моста, снятое вебкамерой, публикуют киевские телеграм-каналы.

На видео видно, что машины при этом продолжают движение.

На заснятых кадрах несколько кусков, вероятно, бетона, отпадают от моста вместе с пылью и крошкой и падают в Днепр. Судя по брызгам, отколовшиеся куски моста достаточно внушительных размеров.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу.

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