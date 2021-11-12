В соцсетях произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
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В пятницу, 12 ноября, в работе Google, Gmail и YouTube произошел сбой в ряде стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи жалуются на работу вебсайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, у Youtube - сбои при воспроизведении видео и авторизации.
Сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии - Gmail и Google.
Также сбои наблюдаются у сервисов во Франции, Испании и Италии.
Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.
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