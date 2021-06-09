В Украине в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Водительские права перестали выдавать из-за отсутствия бланков.

В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения.

О возобновлении выдачи документов в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно. На "Полиграфическом комбинате "Украина" планируют возобновить производство бланков через два дня.

В январе 2019 года в Украине появилась возможность оформлять водительские права онлайн, заказывая их через электронный кабинет водителя.

В сентябре 2020 года Кабмин утвердил новые формат водительских удостоверений - на новых бланках и с новыми данными.

Напомним, что с апреля 2021 года в Украине поменялись экзаменационные вопросы на получение водительского удостоверения. Стало большое вопросов, связанных с различными нестандартными дорожными ситуациями.