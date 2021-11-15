В салоне автомобиля был найден компьютер с картой/ фото: ГПСУ

На территории Украины возле границы с Румынией были задержаны 3 контрабандиста, которые намеревались запустить сигареты в соседнюю страну. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Инцидент произошел в населенном пункте Дротицы Береговского района. Злоумышленники приехали к приграничной зоне на двух транспортных средствах. В салоне одного из них был найден компьютер, который содержал данные территории украино-румынской границы.

Отмечается, что также была найдена катапульта, самодельные беспилотники, а также запасные аккумуляторы к него. Известно, что злоумышленникам инкриминируют, кроме попытки сбыта подакцизных товаров, нарушение правил использования воздушного пространства.

Читайте также, на территории Украины был ликвидирован канал ввоза контрафактных табачных изделий, который приносил миллионные прибыли владельцам. Сигареты были закуплены нелегально у предприятий, выступавших посредниками, после чего отправлялись на хранение на склады в Ивано-Франковской области.

Кроме того, украинские сотрудники пограничной службы совместно с молдавскими коллегами задержали группу контрабандистов, которые занимались незаконной перевозкой товаров с помощью самолета. Воздушное судно Ан-2 было поймано возле населенного пункта Грозница Бричанского района.

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