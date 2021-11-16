В Канаде, в провинции Британская Колумбия, на автомобильную трассу сошел оползень. Около 100 автомобилей и почти 300 человек опали в ловушку. Оползень спровоцировал длительный дождь. Об этом информировал телеканал CBC.

We’re with you, British Columbia. pic.twitter.com/mr6obVdKc2 — Canadian Forces in 🇺🇸 (@CAFinUS) November 15, 2021

Среди заблокированных - 50 детей. Спасатели уже приступили к спасательной операции - с помощью военных вертолетов они эвакуируют людей из зоны бедствия.

Princeton has been hard hit by the flood waters threatening parts of B.C. A state of emergency has been declared with 290 households evacuated and 100 more on alert. As Tom Popyk reports, the troubles aren't over yet. pic.twitter.com/iscxQy4kWT — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 16, 2021

В СМИ сообщается, что за сутки выпало свыше месячной нормы осадков в виде дождя. В связи с этим в регионе фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Princeton has been hard hit by the flood waters threatening parts of B.C. A state of emergency has been declared with 290 households evacuated and 100 more on alert. As Tom Popyk reports, the troubles aren't over yet. pic.twitter.com/iscxQy4kWT — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 16, 2021

Автомобильное и железнодорожное сообщение местами нарушено.

Читайте также, в индонезийской провинции Западная Ява мощные дожди вызвали сильные оползни, в результате которых фиксируются множественные человеческие жертвы. Гнев природы унес жизни не менее 13 человек, еще 18 получили травмы различной тяжести, а также 27 внесли в список пропавших без вести.

Кроме того, из-за сильных дождей в Непале произошли убийственные оползни. За нынешний сезон муссонов в июне-сентябре погибли 314 человек, по меньшей мере еще 111 непальцев остаются пропавшими без вести, а 160 получили ранения.

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