В Канаде, в провинции Британская Колумбия, на автомобильную трассу сошел оползень. Около 100 автомобилей и почти 300 человек опали в ловушку. Оползень спровоцировал длительный дождь. Об этом информировал телеканал CBC.

Среди заблокированных - 50 детей. Спасатели уже приступили к спасательной операции - с помощью военных вертолетов они эвакуируют людей из зоны бедствия.

Princeton has been hard hit by the flood waters threatening parts of B.C. A state of emergency has been declared with 290 households evacuated and 100 more on alert. As Tom Popyk reports, the troubles aren't over yet. pic.twitter.com/iscxQy4kWT