Пацієнти навіть у коридорах. Одеський обласний центр психічного здоров'я - переповнений. Серед недужих чимало покинутих людей. Грошей на них держава не виділяє, немає ресурсів і у місцевих громад. Чи є вихід із ситуації - дізнавалися наші кореспонденти.

Ліжка із хворими - посеред коридорів. Палати заповнені пацієнтами так, що навіть пройти складно!

Наталія Колос, психіатр відділення КНП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я":

Вынуждены пациенты находится вот в таких условиях, потому что просто другого выхода нет. Здесь все занято - у нас даже если сейчас будет поступление - нам просто физически некуда положить человека.

Те саме - у жіночому відділенні! Одеський обласний центр психічного здоров'я переповнений так званими соціальними пацієнтами. Це люди, які вже не потребують гострого лікування, але й здоровими їх не назвеш.

Тамара Зеленцова, старша медсестра відділення КНП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я":

От нас требуют шесть квадратных метров на человека - мы не можем это обеспечить. Вот, на сорок пять коек - у нас все отделение забито!

З квітня Національний центр здоров'я не виділяє на таких пацієнтів грошей. Згідно із медреформою, надалі їх мали б забрати додому родичі. Але чверть хворих - не мають ані дому, ані рідних - розповідає керівник закладу й оббиває пороги спонсорів, аби хоч якось прогодувати пацієнтів.

Анатолій Волощук, гендиректор КНП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я":

То есть мы их вынуждены содержать, потому что девать их некуда! Вот парадокс состоит в том, что куда же мы их денем? Но это ж не наш вопрос - это не вопрос к медикам! Эти люди не должны быть у нас. Их Национальная служба здоровья четко - эту категорию людей - вычеркнула из списка финансирования!

Відповідальність за таких пацієнтів держава переклала на територіальні громади. Але в більшості ОТГ - грошей на це немає! Та і в загалі не зрозуміло: коштом яких саме бюджетів (місцевих, районних чи обласних) мають оплачувати такі послуги.

Олена Китайська, директорка Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради:

Тут я вважаю, що все ж таки не громада повинна відповідати в першу чергу за це, а ця послуга є комплексною, спеціалізованою і повинна вона надаватися на рівні як мінімум області. І ці люди повинні розташовуватись в стаціонарних відділеннях психоневрологічних будинків-інтернатів.

На Одещині є п'ять психоневрологічних будинків-інтернатів. Але всі вони перевантажені вдвічі - розповідають в обласній держадміністрації. Тож нових пацієнтів просто немає де розміщувати! Аби запобігти катастрофі - вважають чиновники - Національний центр здоров'я має відновити фінансування таких хворих. Хоча б на перехідний період.

Світлана Фабрикант, заступник голови Одеської облдержадміністрації:

Вернуть финансирование от НСЗУ! Эти люди получат уход, эти люди получат возможность находиться под наблюдением врачей, ну и, конечно же, это даст возможность и самим психиатрическим больницам не выживать, а полноценно работать!

Про необхідність державного фінансування говорять і самі психіатри: адже подібна ситуація спостерігається в усіх областях країни. Прокоментувати пропозиції лікарів ми попросили Мінсоцполітики. Але там відповіли: питання належить до повноважень місцевого самоврядування. І доки у владних кабінетах шукають відповіді, на вулицях уже з'являються безхатченки з психічними вадами.