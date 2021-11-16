Особиста таємниця. На Кіровоградщині вчителька історії категорично відмовляється показувати будь-кому сертифікат про вакцинацію. А без нього, як відомо, до роботи педагогів не допускають.

Проте жінка й далі наполегливо ходить до школи. Щоб її напоумити - директорці навіть довелося викликати поліцію. Чи допомогло - дивіться далі.

Це відео зняли в Олександрійському колегіумі. До вчительки історії прийшли поліцейські. Усе - через порушення карантинних норм.

До мене звертатись ніяк не можна. Перед тим, як ми з вами будем спілкуватись надайте посвідчення.

Поліцію викликала директорка Олександрійського колегіуму. Адже вчителька закладу, попри заборону, продовжує проводити уроки.

Наталія Малишева, директорка Олександрійського колегіуму:

З восьмого листопада вступив в дію наказ МОЗ про відсторонення вчителів, які не надають підтвердження про щеплення, або довідку щодо протипоказань до щеплень. Відповідно до цього у закладі є також відсторонені вчителі, які відмовляються надавати підтвердження щеплення або довідку про наявність протипоказань.

Сама ж учителька посилається на Основний Закон.

Лариса Лисюк, вчителька історії Олександрійського колегіуму:

Я дітей вчу, що Стаття 32 Конституції - це норма прямої дії, людина нею користується і захищає себе, звідки хто знає чи я щеплена чи ні, я нікому такої інформації не даю, не давала і давати не збираюсь.

Згідно з цією статтею, ніхто не може зазнавати втручання в особисте життя, не допускається збирання та використання конфіденційної інформації про особу без її згоди. Щоправда, окрім випадків, визначених законом. Тож довелося втрутитися поліції, на вчительку склали протокол за порушення карантинних норм.

Ігор Байбутліді, начальник відділу превенції Олександрійського райвідділу поліції:

На дану особу складено два, один адміністративний протокол ч.1, Ст.44 і постанова про перебування в громадському місті. А саме школа - без захисної маски. Ніяких протиправних дій, ніякого штовхання, ніякого знущання незрозумілих методів зі сторони поліції не було, все було в рамках Закону і тільки Закону.

Загалом лише в цьому навчальному закладі через відсутність протиковідного щеплення відсторонили одинадцять освітян.

Ірина Чемерис, заступник Олександрійського міського голови:

На жаль, ми бачимо як це вилилось в інтернет мережах, у Фейсбуці, коли було підбурювання до неправомірних дій з боку відсторонених вчителів, всі матеріали задокументовані й будуть передані до суду і хочу закликати всіх людей, які проти вакцинації, шановні, якщо ви не згодні можете звертатися до суду, але порушувати дисципліну в закладах освіти це неетично і безвідповідально.

За порушення карантинних норм учительці загрожує штраф - сімнадцять тисяч гривень. Та це її не спинило - вона й надалі приходить на роботу до школи. Однак уроки не проводить, замість неї це роблять вакциновані колеги.