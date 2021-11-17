Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом?

Не та вакцина чи помилка в сертифікаті. На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат їй укололи. Каже, давала згоду на "Астразенеку", а в документі написали "Коронавак".

Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом? Тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий недогляд і мої колеги.

Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший.

Наталія Яцкевич:

Давали згоду на "Астразенеку", а в мене згідно сертифікату в "Дії" - "Коронавак".

Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує.

Наталія Яцкевич, жителька міста Сарни:

Бунт я підняла саме через те, що "Коронавак" не мішається із жодною вакциною, вона несумісна. Я вважаю, що все-таки це лікарська халатність.

Головна лікарка пояснює: того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько чотирьох сотень людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій.

Ольга Максимук, головна лікарка Сарненського районного центру первинної медико-санітарної допомоги:

В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною "Астразенека", на яку давала згоду жінка.

Та пані Наталія, каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи.

І вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть - наразі підстав для цього немає.

Василь Дячук, заступник начальника Сарненського районного відділу поліції:

Для настання кримінальної відповідальності за ст 140 та 141 кримінального кодексу України настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалось.

Із тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут мізкують, як її виправити.

Олена Гандзюк, координаторка вакцинації в Рівненській області:

Зміни внести можна. Їй видалять цю вакцинацію. Перезавантажити застосунок "Дія" і відповідно підтягнеться ті дані за щеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина "Астразенека". Жінці повторно треба щепитися вакциною "Астразенека", яка є у нас в наявності.

За порадою медиків "Дію" на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила, але в сертифікаті і досі прописана не та вакцина.

В мене все одно підтягує "Коронавак". Помилки ніхто не виправив, але ту помилку, яку можна виправити в телефоні, на папері. Але ту помилку, яку, можливо, внесли мені, я не знаю, чи її виправить можливо, і що в мені за ліки.

Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення. Та як наважитися на нього - жінка не знає.