Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что украинских медиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса, будут наказывать. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ведомство намерено применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации

Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки.

В Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.

"К злостным противникам вакцинации могут применять санкции - прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины", - добавил главный санврач.

Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

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