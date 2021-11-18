В Государственной пограничной службе пресекли попытку перехода украинской границы 15 нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Иностранные граждане передвигались на автобусе из столицы Республики Беларусь Минска и пытались пересечь границу с Украиной на пункте пропуска в Черниговской области. По их словам, в страну они направлялись с туристической целью.

Отмечается, что пограничники установили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область. Известно, что у большинства нелегалов не было при себе документов. Их приняли решение отправить обратно в Беларусь.

Читайте также, в Луцке прошло заседание при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и глав различных силовых ведомств. В настоящее время на территории Беларуси находятся почти 16 тысяч нелегальных мигрантов, которые были названы инструментами гибридной войны.

Кроме того, в Германии считают, что Украина должна помочь в решении проблемы с беженцами на границе Польши и Беларуси. С Киевом нужно договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

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