Без огляду на заборони. У сільській школі на Рівненщині, де навчається понад шістсот дітей, невакциновані вчителі проводять уроки. Заклад працює в очному режимі, хоча з вісімдесяти його працівників щеплені лише п'ять. Адже відсторонити порушників - просто нема кому. Як так сталося - з'ясовували мої колеги.

Нам добрий наший директор, без вакцинації.

Імпровізований мітинг посеред шкільного коридору. Селяни обурилися, що керівник освіти ОТГ відсторонив від обов'язків директорку.

У неї не було щеплення, тож згідно з рішенням Мінохорони здоров'я, працювати права не мала.

Вадим Друзь, начальник Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради:

Коли ми представляли, ну принаймні хотіли згідно з законодавством представити виконуючого обов'язки, і організувати освітній процес. Пішло збурення від громади, від батьків, які не дали завершити цей процес. Ми Вас закриємо і в підвалі, і перевернемо машину...

Школу взагалі треба зачинити, - каже головний освітянин громади, - бо тут із вісімдесяти семи працівників вакциновані лише п'ятеро. Але всі вчителі ходять на роботу і проводять уроки в класах.

Журналістам у школі не раді.

Я нічого не буду розказувати. - Без коментарів. Все. - Чому? - І не дозволю навчальний процес зривати.

У цій школі виникла освітня колізія. З одного боку, невакцинованих учителів ще півтора тижня тому мали б від роботи відсторонити. Та зробити це нікому. Усі спроби призначити нового директора закінчилися провалом. Школа другий тиждень без керівника.

Оксана Володимирівна Наконечна, секретар Степангородської школи:

Чи є у вас тут зараз керівник в школі? - (махає головою). Де директорка? - В соціальному відпуску. - Як працювати далі буде школа? (розводить руками) - Не знаю.

Вакцинуватися педагоги відмовляються.

Надія Крук, учителька біології та хімії Степангородської школи:

Ми всі за вакцину, але поки що вона експериментальна. Через те, ми не вакцинуємося. Будем робити ПЛР-тести, будем платити, робити й будем працювати.

Тетяна Михеєва, учителька української мови та літератури Степангородської школи:

Надоїсть мені платити за ті тести, я піду або вакцинуватися, або розрахуюся, піду додому - буду відсторонена. Вважаю, що порушують мої громадянські права, я їх буду доказувати цивілізовано в суді.

У Володимирецькій громаді - сімнадцять шкіл. У них від роботи відсторонили трохи понад тридцять педагогів. Подекуди рівень імунізації уже перетнув позначку 90 відсотків. І лише в Степангороді не вакцинуються усім колективом. Тож навчальний процес для понад шести сотень школярів опинився під загрозою зриву.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

Сьогодні наше завдання в першу чергу призначити керівника закладу. Ми спілкувалися з керівництвом Варашської РДА і перше наше рішення все-таки для того, щоб розрядити ситуацію - це канікули, які допустимі в період "червоної" зони та в період навчального процесу до півріччя в цьому році.

І обласні, і місцеві чиновники переконані - навчання з порушеннями тривати надалі не може. Винятків, кажуть, не робитимуть нікому. Тепер міркують, ким замінити увесь колектив школи.