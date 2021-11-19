Ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица на рынке в Ухане Вэй Гуйсянь. Об этом заявил ученый Майкл Воробей.

Первым известным случаем заболевания COVID-19 стала продавщица морепродуктов на рынке в Ухане, а не бухгалтер, живший за много километров от этого места, утверждается в новом отчете.

Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

Ранее сообщалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной, который жил в десятках километров от рынка.

Доктор Майкл Воробей, глава отдела экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, говорит, что Всемирная организация здравоохранения неверно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную Воробьем.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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