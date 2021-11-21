Руководство Польши в виду миграционного кризиса на границе с Республикой Беларусь грозит применить против Минска санкции вплоть до закрытия границ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова публикует издание Zerkalo.

По словам главы правительства, людей с Ближнего Востока используют как живой щит, в связи с чем и нагнетается энергетический кризис.

Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой оружием используются как мигранты, так и ложная информация. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает.

Отмечается, что закрытие границы с Беларусью будет шагом, благодаря которому будут усилены экономические санкции против страны со стороны Польши.

Читайте также, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter заявил о том, что на польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели. В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.

Кроме того, мигранты на польско-белорусской границе совершили более 500 попыток прорваться в Польшу. При этом мигранты действуют большими группами - в одной из попыток штурма участвовали несколько сотен человек, мигранты действуют при поддержке белорусских силовиков.

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