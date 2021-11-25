Перевозка детей без автокресла: названы суммы штрафов [ Редактировать ]
В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Водители могут получить серьезный штраф.
В правилах дорожного движения указано, что детей, рост которых меньше 145 см, следует перевозить в автомобиле в детском кресле. Также детей необходимо пристегивать.
Нарушение таких правил предусматривает штраф на водителя в размере 510 гривен. За повторное нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф 850 гривен.
"Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сидении возможна при установке детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности", - говорится в сообщении.
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