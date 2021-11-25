Львовская область отказывается выходить из "красной" зоны карантина. Областная госадминистрация обратилась к государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, сейчас важно соблюдать карантинные ограничения и вакцинацию. Впереди рождественско-праздничный период, что станет очередным фактором риска, уточнил Чемерис.

"Во вторник будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень эпидситуации до более стабильной ситуации", - заявил Чемерис.

По данным Минздрава, в двух "красных" областях - Львовской и Луганской - полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев COVID-19, прививку сделали более 286 тыс. человек. С начала вакцинальной кампании от COVID привились более 13 млн украинцев.