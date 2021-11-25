Львовская область отказывается покидать "красную" зону [ Редактировать ]
Львовская область отказывается выходить из "красной" зоны карантина. Областная госадминистрация обратилась к государственной комиссии ТЭБ и ЧС.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
По его словам, сейчас важно соблюдать карантинные ограничения и вакцинацию. Впереди рождественско-праздничный период, что станет очередным фактором риска, уточнил Чемерис.
"Во вторник будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень эпидситуации до более стабильной ситуации", - заявил Чемерис.
По данным Минздрава, в двух "красных" областях - Львовской и Луганской - полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса.
Напомним, что за минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев COVID-19, прививку сделали более 286 тыс. человек. С начала вакцинальной кампании от COVID привились более 13 млн украинцев.
по теме
Они заработают с 26 ноября
В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются
Сейчас такое не рассматривают с точки зрения ограничений
Самая маленькая зона - "желтая", в ней только две области
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне